PRFoodsi aastakäive langes 8,5 protsenti

Ta lisas, et samuti peatus reisilaevaliiklus ja lennutransport ning suleti hotellid, mis on olnud märkimisväärne sektor PRFoodsi müügis. «Soome ja Suurbritannia on avanud restoranid vastavalt juunis ja juulis, kuid siiski oluliste piirangutega,» möönis Kasela.

«Positiivse märgina on näha, et nõudlus ja hinnad on taastunud, kuid kaugematesse riikidesse on transport endiselt raskendatud. Jaemüügis nägime kasvu, kuna tarbijad ostsid rohkem poodidest,» tõi PRFoodsi juhataja välja.