Rahandusministeerium peatas võrdsuse edendamise projektide rahastamise

Rahandusministeerium on seisukohal, et RTK kui toetusi rakendav riigiasutus ei saa teha hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt tehtavaid väljamakseid projektidele, mis ei vasta hasartmaksumängu seaduses nimetatud valdkondadele.

Hasartmängumaksu seaduse välja töötajana nõustub rahandusministeerium riigikontrolli märgukirjas toodud seisukohaga, et toetatavaid valdkondi on tõlgendatud ebakohaselt ning seetõttu on hasartmängumaksust laekunud vahendeid kasutatud sihtotstarvetel, mida seadus ette ei näe.