Aas rahustab Nordica võlausaldajat: raha seisab Brüsseli otsuse taga

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, millele kuulub 100 protsenti Nordic Aviation Groupist, kinnitab Eesti riigi nimel, et valitsus on teinud strateegilise otsuse toetada riigile kuuluvaid lennuettevõtteid 30 miljoni euroga, seal hulgas Nordicat ja Regional Jeti, seisab Aasa allkirjastatud kinnituskirjas GECAS'ile, mis on kommertslennukite rahastamise ja liisimisega tegelev USA ja Iiri äriettevõte.

Aktsiakapitali tõstetakse nii pea, kui suhtlus Euroopa Komisjoniga on lõpuni viidud, kinnitab Aas.

Nordica juht Erki Urva rääkis möödunud nädalal raadio Kuku saates «Majandusruum», et kui riigifirma abi ei saa, siis võib pillid kokku pakkida. «Viimased kolm kuud pole me ühtegi liisingut maksnud,» lisas ta. Tõenäoliselt seetõttu pidigi Aas Eesti riigi nimel lubama, et võlad saavad makstud siis, kui Euroopa Komisjonilt riigiabi luba tuleb.

Majandusministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul alustati Euroopa Komisjoniga konsultatsioone 4. juunil, pärast seda on mitu korda kohtutud ja taoltuse sisu täpsustatud.

«Riigiabi protsess on aeganõudev, kuna Euroopa Liidus on lennundusele riigiabi andmine väga reguleeritud. Kogu maailma lennunduses on keerulised ajad, ettevõtted on majanduslikult raskes seisus ja vajavad abi. Nii ka Nordica. Näeme ettevõtte ärimudelis tugevat potentsiaali, et arendada edasi ekspordivõimekust, pakkudes allhanketeenust ja soodsa turuolukorra juures teenindada ka lende Tallinnast,» ütles Ruuda mõni aeg tagasi.