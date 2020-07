Amazon käskis eksikombel töötajatel TikTok telefonist kustutada

Siselistile saadetud kirjas öeldi töötajatele, et võivad rakendust kasutada veebibrauseritega seadmetes, kuid kaotavad ligipääsu Amazoni e-postkastile nutitelefonides, kuhu on alla laaditud TikTok.

Kirjas väljendati muret selle üle, et TikToki rakendus võib saada ligipääsu Amazoni e-postkastidele.

«Kasutajate turvalisus on TikToki jaoks ülima olulisusega, me pühendume täielikult oma kasutajate privaatsuse tagamisele,» ütles Hiina äpi kõneisik. Ta lisas, et TikTok tervitab «dialoogi, millega saame käsitleda kõiki probleeme».