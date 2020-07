46 miljoni eurone suurtehing sai rohelise tule

Peahoone müüs Luksemburgis registreeritud Laurus S.a.r.l., mis on Šveitsi Partners Groupi ja Taani investeerimisfirma Northern Horizoni ühisettevõte. Tehingu väärtus on 45,75 miljonit eurot.

24-korruselise hoone väljarenditav pindala on umbes 16 000 ruutmeetrit ning tervet hoonet kasutab SEB pank, mis on seda rentinud alates kõrghoone kasutuselevõtust 1999. aastal.

«Fondi eesmärgiks on pakkuda investoritele kvaliteetset ärikinnisvara kõikjal Läänemere ümbruses ning ida- ja kesk-Euroopas,» ütles Raidma, kelle sõnul on rendihinnad püsinud viimastel aastatel Tallinnas stabiilsetena.

«Erinevalt ülejäänud Euroopast pole me siin näinud äkilist tõusu, mis näitab, et investeeringu tootlikkus pole ainult kõrge, aga ka jätkusuutlik. SEB peakontor on tugev täiendus meie portfellis kiire kasvuga regioonis, kus nõudlus ärikinnisvara järele linnakeskustes püsib,» selgitas Raidma, kelle kinnitusel on kinnisvarafondil juba töös ka mitmeid järgmisi märkimisväärseid investeeringuid.