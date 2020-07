VIDEO ⟩ Tormituul kimbutab Muhu väina regatile saabujaid

Regatist osa võtva Postimees Sailing Teami kapteni Sven Nuutmanni sõnul on laupäeva hommikul Pärnus puhumas lõunatuul 26-30 meetrit sekundis, mis on teinud olud väga keeruliseks. «Tuul puhub otse mööda Pärnu jõge ning vesi on kohati tõusnud kaidega tasa,» kirjeldas Nuutmann värsket olukorda Pärnus.

Sellistes oludes on oht, et jahid põrkuvad vastu kaid, samuti võivad aluste mastid kokku põrgata ning see võib lõhkuda elektroonikat.

«Minu siirad tänusõnad Pärnu jahtklubile, mille töötajad on teinud ennastsalgavat tööd jahtide turvalisuse saavutamiseks,» lisas Nuutmann.

Eesti ühel tuntuimal jahil Linda seilav Rene Varek kirjeldas samuti olukorda kui ülimalt keerulist. «Vesi on kaidega tasa ja kuni 30 meetrit sekundis puhuv tuul toob vett aina juurde,» ütles Varek BNS-ile, lisads, et nad üritavad jahtklubi töötajatega koostöös hoida Lindat kaist eemal, et alus vigastad ei saaks.

Ka Varekil on Pärnu jahtklubi aadressil vaid kiidusõnu. «Nii Pärnu jahtklubi kui ka Tallinna jahtklubi kaptenid on kummipaatidega väljas, et teha kõik endast olenev jahtide kaitsmiseks. Siiras tänu neile,» ütles Varek.