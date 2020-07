Kirjanen võttis 5 miljonit dividende

Aruandeaasta puhaskasum vähenes 5,8 protsenti, 48,2 miljonile eurole. Põhivararade ümberhindamisel ilmnes, et Helme Energia koostootmisjaama väärtus on oluliselt madalam, kuna selle toetusskeem lõppeb 2024. aastal ning selle järgselt ettevõtte rahateenimisvõimekus oluliselt väheneb.

Tootmine USAs ja biomaterjali arendusprojekt

Graanul Investi möödunud aasta olulisemaks sündmuseks oli USAs Texase osariigis asuva puidugraanulitehase ja sadamaterminali ost, mille koguinvesteeringuks kujunes 67 miljonit eurot. Kuigi Woodville'i linnakeses paiknev tehas oli ostuhetkel töökorras ning ettevõttes töötas ligi 70 töötajat, on see viimase kolme aasta jooksul eelmise omaniku pankroti tõttu enamasti seisnud, märgib juhatus aruandes.

Möödunud aasta augustis algasid puidu fraktsioneerimise katsetehase ehitustööd, kus esimeste katsetustega oli planeeritud alustada tänavu teises kvartalis. Projekti, – mille koguinvesteering on 15 miljonit eurot ja mille jaoks on saadud toetust ka Euroopa Liidu meetmetest – eesmärk on nelja aasta jooksul valideerida puidu fraktsioneerimise tehnoloogia protsess ning projekti tööstuspartnerite toel kasutada fraktsioneerimise tehase produkte (ligniin ja 2G suhkrud) olemasolevate toodete retseptide arendamisel või täiesti uute biotoodete tootmisel.