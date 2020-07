Endel Siff tahab Bekkeri sadamasse ehitada uue Estonia ooperimaja

«Me kõik teame, et Estonia on uue maja krunti otsinud juba mõnda aega,» vastas transiidiäri taustaga Siff küsimusele, kus tal selline mõte tekkis. Ta lisas, et säärane suur ja kallis ehitusprojekt kuluks koroonakriisi ajal Eesti majandusele vägagi ära, kuna annaks firmadele ja inimestele tööd ning leiba. Rääkimata sellest, et uus ooperiteater tõstaks Tallinna profiili Euroopa kultuurimaastikul.