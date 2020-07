Vitsur leidis sünges ekspordistatistikas ühe helge momendi

Majandusnõuniku sõnul on langus laiapõhjaline ja just selline nagu tootjad juba märtsis prognoosisid.

«Siiski on kogu selle languse juures üks helgem koht. Nimelt optika, mõõte ja täppisinstrumentide grupp. Tundub, et kõrgtehnoloogilistel toodetel jätkub turgu ka kriisi tingimustes,» märkis Vitsur.

Majandusanalüütik tõdes, et lähikuude osas on tööstuse tulevik endiselt tume. «Eksporditellimuste hulk on drastiliselt kahanenud ning tellimuste taastumise osas on ettevõtjad pessimistlikumad kui kunagi varem,» selgitas Aab.