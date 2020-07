Kodulaenu keskmine summa on kriisist hoolimata kasvanud

Näiteks Swedbankis on sel aastal keskmine laenusumma olnud ligikaudu 93 000 euro ringis, mullu oli keskmine summa ligi 91 000 eurot. «Maksevõimet hindame samadel alustel, oluline on regulaarne jätkusuutlik sissetulek ning see, et võetav laenukohustus on laenuvõtjale jõukohane,» ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.