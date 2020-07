Iglusaunade tootja läks kopeerija vastu kohtusse

«Ühel päeval helises telefon ja öeldi, et helistatakse tollist. Nad ütlesid, et neil on piiripunktis üks reka kinni peetud ja peal on täpselt samasugused saunad nagu teie saunad,» rääkis eestlastele hästi teada disainiga iglusaunade tootja Iglucraft juht Priit Kallas, kes on sellise sauna müünud teiste seas ka jalgpallitähele David Beckhamile, kirjutab Äripäev.