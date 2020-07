Soomes kasvas veesõidukite esmaregistreerimine tänavu 25 protsenti

Esmalt koroonakriisi reisipiirangute ning seejärel soojade ilmade tõttu on Soomes uute paatide müük kasvanud tänavu kuue kuuga 24,7 protsenti. Müügikasvu veavad mootorpaadid ja jetid, uusi mootorpaate on tänavu registrisse lisatud 2 400 ja jette 1 100. Purjekamüük on olnud tagasihoidlikum, tänavu on soomlased ostnud 12 uut purjekat, mida on eelmise aastaga võrreldes kuue paadi võrra vähem, teatas Soome transpordiamet Traficom.