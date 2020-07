Kohalikud omavalitsused said rohkem maksuraha

Selle aasta kuue kuuga on MTA eraldanud kohalikele omavalitsustele üksikisiku tulumaksu 4,3 protsenti enam kui mullu samal ajal ehk kokku 621,8 miljonit eurot, selgub MTA andmetest.

Juunis eraldas amet enim tulumaksu Tallinna linnale, kus maksutulu tõusis aastaga 3,4 protsenti 39,5 miljoni euroni. Kuue kuuga on Tallinna linnale eraldatud 240,6 miljonit eurot tulumaksu ehk 5,1 protsenti enam kui aasta varem.

Tartu linna tulumaksulaekumine oli juunikuus 7,2 miljonit eurot, mida on 0,4 protsenti mullusest rohkem. Aasta algusest on MTA Tartu linnale eraldanud 44,8 miljonit eurot, mida on 4,8 protsenti enam kui möödunud aastal.