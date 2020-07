Elon Musk on veendunud, et Tesla saab valmis põhifunktsioonidega isesõitva auto juba sel aastal, vahendab Reuters. «Ma olen väga kindel selles, et viies tasand või täielik autonoomia tuleb ja ma arvan, et see juhtub väga kiiresti,» ütles Musk videokõnes Shanghai iga-aastasel maailma tehisintellekti konverentsil (WAIC).