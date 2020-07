Musk: oleme väga lähedal viienda tasandi isesõitva autole

Elon Musk on veendunud, et Tesla saab valmis põhifunktsioonidega isesõitva auto juba sel aastal, vahendab Reuters. «Ma olen väga kindel selles, et viies tasand või täielik autonoomia tuleb ja ma arvan, et see juhtub väga kiiresti,» ütles Musk videokõnes Shanghai iga-aastasel maailma tehisintellekti konverentsil (WAIC).

Lisaks autotootjatele on isesõitvate autode tehnoloogiasse miljardeid investeerinud ka paljud tehnoloogiahiiud nagu Alphabet, Uber ja Waymo. Samas arvasid Reutersiga kõnelenud eksperdid, et läheb aega, enne kui valmib see tehnoloogia, millest Musk kõneleb.