USA presidentide rõivatootja läks pankrotti

End Ameerika vanimaks nimetav rõivafirma on järjekordne vana kooli riidemüüja, mis on sunnitud koroonapandeemia tõttu kehtestatud piirangute pärast pankrotikaitset otsima, vahendas Bloomberg. Sama teed on juba läinud Neiman Marcus, J. Crew ja John Varvatos Enterprises.