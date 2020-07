Logistikahiiglane premeerib poolt miljonit töötajat

Bonnis paiknev ettevõte on lõiganud kasu veebikaubanduse buumist ja sellest, et kontserni kaubalennukid läksid reisilennunduse peatumisel rohkem hinda. Kui lennufirmad oma liine sulgesid, siis kadus nimelt sellega ka võimalus reisilennukeid kaubaveoks rakendada.

Deutsche Post DHL teatas teise kvartali tegevuskasumi tõusust veerandi võrra 1,09 miljardi euroni, kui välja arvata ühekordsed mahakandmised. «Oleme saavutanud väga head tulemused ja tugev märk on see, et tarbijad kulutavad endiselt raha ning rohkem veebis,» ütles ettevõtte tegevjuht Frank Appel. «Oleme märk sellest, et üldine nõudlus jälle taastub, ja inimesed peavad seda kuulma, et nad muutuks jälle veidi enesekindlamaks.»