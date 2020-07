Levi’s koondab käibelanguse tõttu 700 inimest

Ettevõte, mille käive langes teises kvartalis mullusega võrreldes 62 protsenti, teatas, et kärped on vajalikud sesoses pandeemiast tuleneva ebamäärasusega, vahendas BBC.

Levi’s usub, et ostlejad poodide taasavamisel naasevad. Ettevõte hoiatas siiski, et ootab «olulist negatiivset mõju» läbimüügile kuni selle aasta lõpuni. «Endiselt on väga palju ebakindlat,» ütles Levi’se tegevjuht Chip Bergh.