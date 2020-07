Suurem osa värbamisplaaniga iduettevõtteid otsib tööjõudu välismaalt

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul on Eesti iduettevõtted loonud Eestisse töökohti ning välistöötajate rolli kohalike ettevõtete arengus ei saa alahinnata.

«Küsitluse tulemused näitavad, et töötajate valikul lähtutakse eelkõige kvalifikatsioonist ning töötaja päritolu ei ole määrav,» märkis Truu pressiteates. «Samas ei saa eirata fakti, et Eesti tööjõuturult ei õnnestu kohalikel kõrgtehnoloogilistel iduettevõtetel vajalikku kompetentsi alati leida.»

Ta lisas, et seetõttu otsitaksegi kvalifitseeritud ja spetsiifiliste oskustega spetsialiste nii Euroopa Liidust kui ka kaugemalt. Eesti iduettevõtted soovivad välistöötajaid värvata enim arendaja, kasutajatoe ja müügi positsioonidele.

Selle aasta teises kvartalis väljastati tähtajalised elamisload Eesti iduettevõttes töötamiseks 84 inimesele, kellest enamus on pärit Venemaalt, Brasiiliast ja Indiast. Iduettevõtted on registreerinud 55 välismaalase lühiajalise töötamise Eestis, kes on tulnud Venemaalt, Ukrainast ja Austraaliast ning paljudest teistest riikidest üle maailma.

Startup-viisa staatus on sellel aastal antud 65 iduettevõttele ning lisaks väljastati neli viisat ettevõtlusega alustamiseks. «Startup-viisa peamine eesmärk on lihtsustada iduettevõtete jaoks töötajate värbamist ja vajaliku kompetentsiga töötajate Eestisse toomist ning see on ennast väga hästi tõestanud,» sõnas Truu.

Startup-viisa abil on töötajaid Eestisse värbamas iduettevõtted Ameerika Ühendriikidest, Venemaalt, Kanadast, Inglismaalt aga ka Iraanist, Argentiinast, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Türgist.

Startup Estonia ja Asutajate Seltsi küsitlusele vastanutest 11 protsenti märkis, et mais ja juunis naasis koroonakriisi tõttu osa nende välistöötajatest koju, aprillis märkis sama 14 protsenti vastanutest.

Lisaks märkis 31 protsenti vastanutest, et koroonapandeemia puhkemise tõttu on välistöötajal olnud probleeme Eestisse tulemisega. Vaatamata sellele plaanib 55 protsenti küsitlusele vastanutest sel aastal töötajaid juurde värvata, 33 protsenti vastajatest muudatusi ei planeeri ning vaid 13 protsenti vastajatest on sunnitud osa töötajatest koondama.

Asutajate Seltsi asepresident Sten Tamkivi leiab, et Eesti iduettevõtete arengu jaoks on äärmiselt oluline, et nii riigi kui ka ühiskonna suhtumine välismaalastesse oleks toetav, samuti on tema vaates tähtis ka sobiva taristu olemasolu.

«Tehnoloogiasektoris töötavad kõrget lisandväärtust loovad inimesed ning ei ole saladus, et riigid ja iduettevõtted konkureerivad rahvusvaheliste talentide pärast,» sõnas Tamkivi. «Peame olema konkurentidest kaks sammu eespool.»

Ta lisas, et küsimus ei ole, keda me Eestisse tööle lubame, vaid kuidas me maailma tippe siia meelitame. «Praegu põllumajanduse töökäte puuduse taustal kerkinud lahmiv välistööjõuvastasus teeb meie sektorile kindlasti muret,» kommenteeris Tamkivi.

Startup Estonia paneb hetkel paika järgmise viie kuni seitsme aasta tegevusi ja eesmärke, kus on tugevas fookuses nii mitmekesisus ja sallivus kui ka kõrgharidusega välistalentide toetamine Eestisse ümberasumisel.

Möödunud aasta lõpu seisuga töötas Startup Estonia teatel Eesti iduettevõtetes kokku 5944 inimest ning tööjõumakse tasuti aasta jooksul kokku 77 miljonit eurot. Iduettevõtetes oli keskmine brutopalk möödunud aastal 2347 eurot ehk Eesti keskmisest ligi 70 protsenti suurem, ulatudes 31–50-aastaste töötajate seas koguni 2840 euroni.