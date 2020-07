Rahvusvahelised investorid ostsid maffiavõlakirju

Financial Times kirjutab, et nende käes on dokumendid, mille järgi ostsid rahvusvhelised investorid sisuliselt võlakirju Itaalia maffia käest. Ühel juhul oli võlakirjade ostjaks Euroopa üks suuremaid erapanku Banca Generali ning võlakirju tagasid osaliselt ettevõtted, millele on esitatud süüdistus Kalaabria maffia ’Ndrangheta heaks töötamises. Tehingut nõustas juriidiliselt Ernst & Young.