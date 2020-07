Tallinna Sadama reisijate arv vähenes teises kvartalis 81,7 protsenti

Sadamaid läbinud kaubamaht oli teises kvartalis 5,4 miljonit tonni, mis on aastavõrdluses 2,5-protsendine kasv. Laevakülastuste arv vähenes 20,9 protsenti 1612 külastuseni, teatas Tallinna Sadam börsile.

Reisijate arv langes teises kvartalis järsult tulenevalt COVID-19 pandeemiaga kehtestatud liikumispiirangutest ja riigipiiride ajutisest sulgemisest märtsist. Alates mai keskpaigast, mil avati Eesti–Soome piir tööga seoses reisijatele, on reisijate arv hakanud tasapisi taastuma.

Kasvutempo on oluliselt kiirenenud juunis, kui avati piirid enamusele Euroopa riikidest saabujatele. «Kui juuni alguses oli meil 6000–7000 reisijat päevas, siis juuni lõpus oli see näitaja juba 18 000–20 000, mis on ligikaudu 50 protsenti eelmise aasta juunikuu mahtudega võrreldes,» märkis Kalm.