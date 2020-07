Pandeemia võib paisata äärmuslikku vaesusse 50 miljonit aafriklast

Umbes kolmandik kontinendist – 425 miljonit inimest – arvatakse juba praegu elavat allpool rahvusvahelist vaesuspiiri, mis on 1,9 USA dollarit päevas, on öeldud AfDB Aafrika majandusülevaates, mis prognoosib olukorra halvenemist.

Aafrika on Austraalia ja Okeaania järel kõige vähem pandeemiast mõjutatud maailmajagu. Seal on AFP andmeil praeguse seisuga tuvastatud ligi 500 000 nakkus- ja pea 11 700 surmajuhtu.

Kuid tervisekriis ja sellest tulenevad sulgemismeetmed on hävitanud töökohti, kärpinud sissetulekuid ja laastanud majandust kogu kontinendil. «Veel 28,2 kuni 49,2 miljonit aafriklast võidakse paisata sel ja järgmisel aastal äärmuslikku vaesusse,» on öeldud AfDB raportis, kus esimene arv on lähteprognoos ja teine mustim stsenaarium.