Sul on Lufthansa lennupilet? Raha saamisega kulub veel aega

Lufthansa, mis loodab riikliku abipaketi toel koroonakriisi üle elada, on pikalt viivitanud tühistatud piletite eest raha tagastamisega. Kuigi lõppenud nädalal kirjutas br.de, et ainuüksi sakslastel on saada 4 miljardi euro jagu piletihüvitist, polnud rahast veel lõhnagi. Toona lubas Lufthansa, et raha makstakse välja kuue nädala jooksul ehk hiljemalt augusti keskpaigaks. Täna kirjutab Handelsblatt, et kokku on Lufthansa võlgu veel ligikaudu 1 miljardi euro jagu piletiraha.

Lufthansa lubadused kehtivad ainult nende piletite kohta, mille puhul on lend juba tühistatud. Kui lend ametlikult tühistatud pole, peab ootama lennu tühistamist, kirjutab Saksamaa väljaanne.

Et selline olukord klientide jaoks ebaaus on, leiavad ka Saksamaa rohelised. Partei rääkis Handelsblattile, et lennufirmad jätavad endale tagasimaksmisega liiga palju aega. Nende plaan on, pikalt tagasimaksmisega venitavaid firmasid trahvida. Reeglina peab lennufirma piletiraha tagasi maksma 7 päeva jooksul ning kui tegu on pakettreisiga, siis 14 päeva jooksul. Roheliste esindaja ütles, et inimesed ootavad piletiraha tagasi juba kuid ning see pole tarbija ülesanne, lennufirma likviidsusprobleeme lahendada. Transpordiministeerium ei välista ka rahatrahvide tegemist.

Lufthansa on koroonakriisi tõttu suurtesse raskustesse sattunud. Saksamaa ei taha oma suurt lennufirmat üksinda jätta ning aitab firmat 9 miljardi euro suuruse päästepaketiga. Üks osa sellest on ka juhtkonna vähendamine 20% võrra.