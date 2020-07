Helsingin Sanomat: Eesti ettevõtted ostavad üle üha enam Soome ettevõtteid ja brände

Tema sõnul on tütarettevõtete asutamine Soomes siiski sealsete ettevõtete ülevõtmisest populaarsem, ehkki täpseid numbreid, kui palju on üle võetud ettevõtteid ja kui palju asutatud tütarettevõtteid, ekspordinõunik öelda ei osanud.

Soomes tegutseb umbes 1500 Eesti ettevõtet, Eestis on samal ajal 6000 Soome ettevõtet.

Surva-Lehtoneni sõnul on Eesti ettevõtted olnud alati huvitatud Soome turust. Soome on eestlaste esimene eksporditurg eelkõige tänu sarnasele keelele ja kultuurile. Kui Eesti ettevõtted on kasvanud piisavalt suureks, siis otsitakse Soomest uusi kliente ja partnereid.