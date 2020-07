Telia ja Europark laiendasid m-parkimist Noblessneri väikelaevadele

Telia Eesti mobiilimakseteenuste osakonna juhataja Kuno Peek märkis pressiteates, et Noblessneri sadamas pakutav parkimislahendus on identne auto parkimisega ning ka lühinumbrid, millega parkimis alustada ja lõpetada, on samad. Samuti on võimalik kasutada Pargi.ee äppi.