Tallink desinfitseeris kogu Silja Europa, mille pardal oli nakatunu

Eile teatas Soome terviseamet (THL) koroonaviiruse leviku juhtumitest reisilaevadel, sealhulgas mainiti Tallink Gruppi. Tallink kinnitas, et on saanud THL-lt info, et Soome kodanik, kes reisis laevaga Silja Europa ristlusreisil Helsingi-Tallinn-Helsingi koos üleöö laevas viibimisega 30. juunist 1. juulini, andis Soomes positiivse tulemusega koroonaviiruse Covid-19 proovi.