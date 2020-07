Automüük näitab sulamise märke

Esimese poolaastaga on Eestis müüdud kokku 9133 uut sõiduautot, mida on kolmandiku ehk 34,5 protsenti vähem kui eelmisel aastal, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

«Eesti autoturg väljub vähehaaval kriisist. Trend on positiivne, paraku küll momendil veel põhiliselt eraisikute arvelt. Ettevõtted on seni oma parkide laiendamiste ja uuendamiste osas tagasihoidlikud, kuid see on erinevaid võimalikke tulevikustsenaariume arvestades ilmselt ka mõistlik,» ütles AMTELi tegevjuht Arno Sillat.