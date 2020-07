Viirusekriis täitis Prantsuse Riviera kummitusjahtidega

Kuigi Vahemere ranniku turismipiirkonnad on külastajatele vähehaaval avatud, on tänavu aprillis, mais ja juunis koguni 99 protsenti Prantsuse Riviera välisturistidest saabumata jäänud, kirjutab Economist viitega Cote d'Azuri turismikomitee juhi Claire Behari sõnadele. Välisturistide hulk langes eelmise kolme kuu jooksul praktiliselt olematuks. Suletud olid hotellid ja restoranid, ära jäi Cannes'i filmifestival. Piirkonda tabanud majandusliku kahju suuruseks hindab Behar 1,3 miljardit eurot.

Teiste hulgas on puhkused tühistanud ka rikkad ja kuulsad, kel muidu on kombeks suvi paadiga Vahemerel veeta. Riviera jahisadamad ja staaplid on täis kasutuseta seisvaid luksusjahte ja kaatreid, mis tavaliselt juulikuus piki rannikut seilavad ning oma prominentsete reisijatega St Tropezi, Cannes'i ja teiste kuurortlinnade rannaklubide pidudele glamuuri lisavad.

Kohalikud turistid majandust ei päästa

Economist kirjutab, et kuigi näiliselt on inimesed promenaadidele ja kohvikutesse naasnud, on tegemist prantsuse siseturistidega, kes annavad käivet ja tööd vaid umbes kolmandikule turismivaldkonna äridest. Lisaks ei kuluta prantslased puhates nii palju raha, kui rikkad venelased, sakslased või skandinaavlased. Tänavu jäävad Rivierale saabumata ka suured ristluslaevad, millega tavalistel aastatel on piirkonda külastanud Ameerika ja Hiina turistid. Kui prantslane kulutab puhates keskmiselt 58 eurot päevas, siis venelased, ameeriklased ja teised jõukamad turistid raiskavad kolm korda rohkem. Prantsuse valitsuse prognoos ennustab, et juulis taastub vaid 20 protsenti tavalisest turistide hulgast ning augustis kuni 40 protsenti. Ära langenud käive paneb paljud väiksed perehotellid ja -restoranid raskesse olukorda ning seab kahtluse alla nende ellu jäämise.