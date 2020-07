Iltalehti: Soome ekspeaministrite firmad tegutsevad Putini huvides

Aastatel 1991-1995 Soome peaminister olnud Esko Aho on Venemaa keskpanga tütarettevõtte Sberbanki nõukogu liige. Sberbank haldab kolmandikku Venemaa hoiustest ning on üks ettevõtteid, kes on toetanud Ida-Ukrainas Ukraina vastu võitlevaid relvastatud rühmi ning rahastanud Krimmi poolsaare ülevõtmist, mistõttu on pank juba 2014. aastast EU ja USA sanktsioonide nimekirjas. Aho konsultatsioonifirma Verbatum OY teenis eelmisel aastal 451 tuhande eurose käibe juures 123 tuhat eurot kasumit ning soetas rohkem kui miljon eurot maksnud eramaja Espoos. Iltalehti andmetel on just Verbatum see ettevõte, mille kaudu Aho oma välismaistele klientidele teenuseid osutab.