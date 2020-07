Regatiks valmistudes: Öösorr testis taktikalise eine kuivtoite

Ettevalmistused nädala pärast algavaks 63. Muhu Väina regatiks on lõpusirgel. Suuremaid remondi- ja ümberehitustöid on purjekatel juba hilja ette võtta, kuid varustuse ja proviandi komplekteerimiseks on just õige aeg.

Võistluspurjekal, kus ruumi napib ning iga kilogramm lasti on rangelt arvel, et laeva kaalu vähendada, tekib alati küsimus, mis toitu pikkadele sõitudele kaasa varuda. Purjeka Öösorr (EST 730) meeskond katsetas enne regatile minekut Viiratsi ettevõtte Tactical FoodPack taktikalisi eineid.

Öösorri kapten Peeter «Petskratt» Marvet kinnitas, et külmkuivatatud toidupakid on sobiv lahendus jahtidele, millel kambüüs puudub või on nii väike, et seal suuremaks söögitegemiseks ruumi ei ole. Küll peab pardal olema võimalus vee keetmiseks ning väikses kõikuvas aluses võib seegi parajaks väljakutseks osutuda. Marvetil oli kasutamiseks tuulekindel priimus ning lisatud videos demonstreerib ta taktikalise eine kokkamist otse purjetava jahi kokpitis, hoiatades siiski, et keeva veega peab ettevaatlik olema.