Edgars Kots sai Läti ärilehe Dienas Bizness kirjastuse ainuomanikuks

Kots kinnitas BNS-ile, et ta omandas 100 protsenti firmast, mis seni kuulus kaudselt Janis Marsansile ja Janis Svarstsonsile. Kots ei avaldanud tehingu hinda, öeldes, et see on konfidentsiaalne info.

Vastates küsimusele, millele ärileht pärast omanikuvahetust keskendub, ütles Kots, et prioriteediks on taastada Dienas Biznessi brändi maine, mis on olnud «ajalooliselt veidi määritud».

«Esimene samm pärast omanikuvahetust on parandada Dienas Biznessi mainet. Me teeme kõik selleks, et tuua Dienas Biznessi bränd tagasi kui juhtiv äriuudiste väljaanne,» ütles Kots.

Uue omaniku sõnul ei ole esialgu kavas muudatuste tegemist ajalehetoimetuses, kuid koondamisi kavandatakse juhtkonnas.

Avalikkuses on spekuleeritud, et ärilehe Diena sisu kontrollib tegelikult niinimetatud kurikuulus kolmik - suurärimees ja Ventspilsi linnapea Aivars Lembergs, suurärimees ja ekspeaminister Andris Šķēle ja suurärimees ning endine minister Ainārs Šlesers - ning et lehe juhtkond paberil järgib vaid nende korraldusi, kirjutas uudisteagentuur LETA reedel.

Firmas.lv andmetel oli Dienas Bizness Izdevniecība käive 2018. aastal 1,889 miljonit eurot ning kahjum oli 272 577 eurot. Finantsandmeid 2019. aasta kohta ei ole veel avaldatud.

Mullu sügisel lõpetas Dienas Bizness ilmumise päevalehena ning alates novembrist antakse seda välja nädalaväljaandena.