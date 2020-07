Graafik ⟩ Lõunanaabrite diislikütuse hinnad sööstsid Tallinnast mööda

Kui veel 24. aprillil oli diisli hind Circle K Eesti jaamades 1,199 eurot ehk enam kui 30 senti kallim kui Riias ja Vilniuses, siis nädal aega hiljem jõustunud aktsiisilangetus lõikas Eesti tanklates hinnalt 20 senti ja nii on see jäänud praeguseni.

Võrreldes jaanuari algusega, mil USA ja Iraani pinged ähvardasid sõjaga lõppeda, on maailmaturgudel langenud ka naftahinnad. Poole aastaga on maailmaturuhindade ja aktsiisilangetuse koosmõjul diisli hind langenud Eestis 42,7 senti liitri kohta. Riias on hind langenud 25,1 senti ja Vilniuses 14,2 senti liitri kohta.