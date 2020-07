Soomlaste suurtehas Pärnus jäi kahjumirahe alla

Metsä Woodi Eesti üksus müüb vineeri väga paljudele turgudele, millest suurimad on Saksamaa, Prantsusmaa, Holland ja Austria. Ettevõttes töötas eelmisel aastal keskmiselt 155 inimest, kelle keskmine kuusissetulek oli 1356 eurot brutos.

Sel aastal tahab Metsä Wood 50 protsenti rohkem toota ja seeläbi majandustulemusi parandada. Plaanis on kasvatada kõrgema lisandväärtusega toodete osakaalu. Tähtsa sammuna nimetatakse ka kaadrivoolavuse vähendamist. Lisaks peab ettevõte toime tulema koroonakriisi järgses maailmas, kus kaubavahetus on aeglustunud ja nõudlus jahenenud. Kuidas see täpselt firmat mõjutab, juhtkond veel öelda ei oska.