Uuring: salaviin jätab eestlased külmaks

Tulenevalt salaviina turumahu vähenemisest oli illegaalse viina osakaal kogu tarbitud viinast 12 kuni 14 protsenti – varasematel aastatel on see olnud vahemikus 17 kuni 22 protsenti. Koos mahtudega vähenes ka illegaalse alkoholi rahaline käive, mida mõjutas lisaks veel salaalkoholi müügihindade langus.

Uuring näitab, et illegaalse alkoholi tarbimine küll eksisteerib edasi, kuid viimastel aastatel on selle mahud aina vähenenud. Olulise panuse selleks on andnud Läti piirikaubandus, mis algas 2016. aastal. Piirikaubandus on pakkunud illegaalsele alkoholiturule tõhusat konkurentsi ja sundinud salakaubandust koomale tõmbuma.