Hiina riiklik jälgimisseadmete tootja ostab Eesti firma

BK Eesti AS on Hikvisioni volitatud turustaja Eestis, mistõttu võib ülevõtmist pidada loogiliseks. BK Eesti müüb siinmail suures osas edasi just hiinlaste videovalvetooteid, sissetungimise vastaseid signalisatsioonisüsteeme, juurdepääsu kontrollsüsteeme, tulekahju avastamise süsteeme ja muid tooteid, selgub konkurentsiametile esitatud koondumise teatest.