Vaata ⟩ Eesti maksab USA advokaadibüroole õigusteenuse eest 3 miljonit eurot

«Eesti riigi maine on minevikus toimunud mitmes rahvusvahelises rahapesujuhtumis tugevalt kannatada saanud. Nagu me teame, on eri riikides algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eestis asuvate pankade või nende filiaalide poolt. Sealhulgas on uurimised algatatud ka Ameerika Ühendriikides,» selgitas Helme kohaliku õigusabi kaasamise vajadust Ameerika Ühendriikides.