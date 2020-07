Muuga sadamas peeti kinni Panama laev

Laev saabus Eestisse 29. juunil ning järgmisel päeval külastas laeva ITF inspektor. Kontrolli käigus selgus, et üheksa filipiinlasest meremeest on laeval juba mullu 26. veebruarist ehk üle 16 kuu ning nende üheksakuulised meretöölepingud ja lepingute pikendused lõppesid juba 26. märtsil.

ITF-i inspektor Eestis Jaanus Kuiv ütles, et Eesti on koroonapiiranguid kõvasti leevendanud ja siin on ka laevameeskondade vahetus lubatud.

«Pacific Seagulli järgmisteks sihtpunktideks on sadamad Honduurases ja Guatemaalas, nende riikide piirid on aga kinni. Seega oli praegu parim võimalus meremehed koju saata nüüd. Osad neist on laeva pardal olnud ligi 1,5 aastat ja see on liig, mis liig ning meretöö konventsiooni jäme rikkumine. Viimase kohaselt saab meremeest laevas kinni hoida maksimaalselt 11 kuud,» märkis ta.