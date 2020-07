Osula mängis Tallinna bussijaama ühest taskust teise

Cargobus toimetab tavaliselt Eesti bussijaamade külje all, kus pakub pakiveoteenust. Edaspidi võtavad nad enda kätte ka Tallinna, Tartu ja Rakvere bussijaama opereerimise. «Eesmärk on kasvatada sünergiat kassade piletimüügi, pakiveo ja bussijaama mugavusteenuste pakkumistes,» põhjendas ümberkorraldust Cargobusi juhatuse liige Airika Aruksaar.

Ta möönis, et kriis lõi bussijaamu rängalt, mistõttu reisijate arv ning piletimüügi maht ei taastu ilmselt niipea. Seetõttu on üks tema ülesanne ka bussijaamade kulusid kokku hoida.

Mis mõte oli aga bussijaamad ühest ettevõttest teise tõsta, kui omanik on neil nagunii üks? Aruksaar vastas, et T grupp tegeleb edaspidi rohkem kasumlike IT-teenuste nagu näiteks veebipiletite müügiga. Cargobus võtab enda õlule nö musta töö – müüb kassadest pileteid, hoiab bussijaamades korda, aitab ning nõustab inimesi. See töö on nende jaoks tuttav, kuna nad opereerivad ka mitmeid teisi väiksemaid bussijaamu üle Eesti.

Peamine küsimus on see, kas ja kui palju muutub reisijate jaoks? Aruksaar tunnistas, et vaevalt reisijad üldse midagi märkavad. «Kui, siis mõnevõrra paremini läbi mõeldud ja rohkem sõitjate soove arvestavat olmekeskkonda,» lisas ta.