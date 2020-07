Saku: õlle müük põhjapiiril kasvas kaks korda

«Juuni lõpu, sealhulgas jaaninädala puhul saab välja tuua hea jaemüügi. Siin on kindlasti põhjuseks pea kahenädalane väga hea suveilm. Aga ka asjaolu, et suuremad üritused asendusid väiksemate seltskondadega pere või sõprade ringis,» ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms BNS-ile.

Ta lisas, et tänavust juunit eristab mullusest veel ka Läti piirikaubanduse kahanemine, mis piiri taasavamise järel küll naases, kuid on kukkunud möödunud aasta aktsiisilangetuse tulemusel aastases võrdluses 40 protsenti.

Juhatuse liikme sõnul on hotellide, restoranide ja toitlustuse ehk HoReCa sektor küll seisakust mõnevõrra taastumas, kuid aasta varasemaga võrreldes on see siiski ligemale poole väiksem. «Ühelt poolt ei toimu ju suuri üritusi, teisalt on jätkuvalt meie teenindus- ja majutussektori jaoks üliolulisi turiste Eestis väga vähe,» nentis ta.