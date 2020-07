Eesti valitsus aitab Somaalia võlga kustutada

Korraldusega volitatakse Eesti Panka kasutama IMF-i kontol olevaid Eesti valitsuse vahendeid, et toetada Somaalia võlgade kustutamist IMF-i ees.

IMF on teinud Eestile ettepaneku osaleda võlakustutuses 50 000 IMF-i arveldusühikuga (SDR) ehk 62 145 euroga. Võlaleevenduses osalemisega toetab Eesti Somaalia arengut ja seeläbi globaalset majandus- ja finantsstabiilsust ning vaesuse vähendamist.

IMF-is algasid arutelud Somaalia võlgade võimalikust kustutamisest IMF-i ja teiste võlausaldajate ees 2019. aasta sügisel. Somaalia on oma võlakoormuse tõttu kvalifitseeruv IMF-i HIPC initsiatiivi kaudu saadavale võlaleevendusele. HIPC initsiatiivi otsustasid luua IMF ja Maailmapank 1996. aastal, et vähendada vaeste riikide võlakoormust.

39 riigist, mis on HIPC initsiatiivi raames potentsiaalselt abikõlbulikud, on 36 riiki saanud võlaleevendust. Ülejäänud kolm riiki on Somaalia, Sudaan ja Eritrea.