Eriolukord kasvatas e-ostjate arvu pea kaks korda

Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi märkis, et kui möödunud aastal samal ajal oli internetist aasta jooksul midagi ostnud 73 protsenti, siis nüüd juba 92 protsenti elanikest. «Senist e-kaubanduse kasvutrendi arvestades poleks me tavaolukorras vaikselt edasi purjetades nii kõrgele tasemele lähima kolme aasta jooksul küll kindlasti jõudnud,» kommenteeris Jõgi.

Ta jätkas, et selline piirangutest tingitud korralik raputus, mil tavakaubandusest ostmine oli piiratud ja ka tervisele ohtlik, sundis meid harjumuspärastest raamidest välja ning lõhkus seniseid ostubarjääre nii esmakordset ostu tehes kui ka uusi kaubagruppe ostes. «Selge on see, et olukorra normaliseerudes liikus suur osa ostudest tagasi tavakaubandusse, kuid väidetavalt ostab 16 protsenti veebiostjatest ka nüüd rohkem e-poodidest,» lisas Jõgi.