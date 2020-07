Teslast sai maailma kõige väärtuslikum autotootja

Eile kerkis Tesla aktsia hind 3,7 protsenti, 1119,63 dollarini, mis teeb ettevõtte väärtuseks 205 miljardit dollarit. Toyota, mis on Volkswagen Grupi järel teisel kohal sõidukite tootmiselt, aktsia hind langes 1,5 protsenti 6656 jeenini (61 dollarini), turuväärtus on 200 miljardit dollarit.

Tesla aktsia hinna tõus, mis on aastaga kerkinud enam kui neli korda (aasta tagasi maksis aktsia 230 dollarit), on hämmastanud nii mitmeid analüütikuid kui ka investoreid. Valmistab ju elektriautode tootja vaid pool miljonit autot aastas võrrelduna Toyota üheksa miljoniga ning Tesla autode müük on paljuski sõltuv riikide valitsuste dotatsioonidest, sest autod on üsna krõbeda hinnaga.