Hiinat raputab suur kullaskandaal

Hiina ettevõte Kingold laenas viimase viie aasta jooksul erinevatelt finantsettevõtetelt kulla tagatisel kokku 20 miljardit jüaani ehk 2,8 miljardit dollarit. Nüüd selgub, et vähemalt osa 83 tonnist tagatiseks antud kullast oli võltsitud. Kingold on Hiina suurimaid erakapitalil põhinevaid kullatöötlejaid, mille aktsiad on listitud Nasdaqil. Aktsiad kukkusid teate peale 40%, vahendavad Nikkei Asian Review ja Handelsblatt.

Endise sõjaväelase Jia Zihongi juhitavat Kingoldi laenude tagatiseks antud kuld osutus aga pettuseks. Võltsingud tulid ilmsiks juba veebruaris, kui üks laenuandjatest, Dongguan Trust, tahtis Kingoldi laenu katteks antud kullakangid rahaks teha. Põhjuseks see, et Kingold ei maksnud laene tagasi. Tema avastaski, et kulla asemel on tegu ülekullatud vasekangidega. Kui 83 tonni Kingoldi kullakangide näol oleks tegu tõepoolest kullaga, siis oleks selle väärtus 4,5 miljardit dollarit. Ka Hiina jaoks suur number - see on ca 4% Hiina riigi kullavarudest, kirjutab Handelsblatt. Nüüd peavad krediidiandjad vähemalt 16 miljardi jüaani ehk 2 miljardi USA dollari väärtuses Kingoldile antud laene korstnasse kirjutama.