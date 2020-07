Ühendkuningriigi EList lahkumise kulu ületab varsti liikmesusele läinud summat

Arvutus põhineb sellel, kui palju Ühendkuningriigi majandus on viimase kolme aasta vältel teistest G7 rühma kuuluvatest maadest maha jäänud. Ajalooliselt nimelt on nende riikide majanduste vahel tugev korrelatsioon.

Kuigi kõigi riikide majandused on viimastel aastatel aeglustunud, on Briti majandus pärast rahvahääletuse otsust EList lahkuda teistest veel maha jäänud, olles nüüd kolm protsenti väiksem, kui see oleks olnud siis, kui suhe oleks samaks jäänud. Iseäranis on vähenenud ettevõtete investeeringud ja keskmine majanduskasv on kahanenud kahelt protsendilt ühele.