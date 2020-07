Täna jõustub laevandusseadus, laevastiku suurenemiseks on veel palju teha

Seadusmuudatuste paketiga loob Eesti laevandusettevõtjatele soodsa maksusüsteemi, soodustab kaldasektori arengut ja pakub Eesti meremeestele sotsiaal- ja ravikindlustust.

Laevanduse seadusmuudatuste paketiga luuakse eeldused laevade Eesti lipu alla tulekuks, mis omakorda soodustab laevandusega seotud kaldaettevõtete asutamist Eestisse. Lisanduval kaldasektoril on suur potentsiaal luua juurde kaldatöökohti, mis loovad Eesti meremeestele täiendavaid võimalusi jätkata oma erialast karjääri kaldal. Eestis on ligi 10 000 tegevmeremeest, kellest ligikaudu pooled seilavad praegu välisriigi lipu all.

«Eestil on suur potentsiaal olla tõeline mereriik, mille üheks osaks on riigilipu all seilav laevastik,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. «Meil on lõpuks konkurentsivõimelisem maksukeskkond, mis peaks motiveerima kaubalaevade omanikke meie lipu alla seilama tulema. Nüüd jätkub praktiline töö, et ka päriselt tuleks järgnevate aastate jooksul meie registritesse uusi laevu,» lausus Aas.

Jõustunud seadusmuudatused annavad loodetavasti meremeestele täiendavad võimalused asuda tööle Eesti lipu all ja saada läbi selle juurdepääs Eesti sotsiaalkindlustusele. Täpsemalt on uue erimaksukorra tingimustele vastavatel laevadel meremeestele tagatud Eesti pension, arvestusega 750 eurolt. Samuti väheneb nendel laevadel töötavate meremeeste tulumaksukohustus 0 protsendini. Lisaks on kõigil Eesti meremeestel nüüdsest võimalik sõlmida haigekassaga vabatahtlik ravikindlustuse leping.

Eesti kui mereriigi eeliseks on soodne geograafiline asukoht Läänemere ääres, pikk merendusajalugu, kvaliteetne mereharidus ja koolitatud spetsialistid. Samuti on Eesti lipp Paris MoU valges nimekirjas, mis näitab meie riigilipu all sõitvate laevade kõrget meresõiduohutuse taset ning reederite pühendumist selle tõhustamisele.

Erimaksukorra tingimustele vastavatele laevandusettevõtjatele on loodud soodne maksusüsteem ning laevapereta prahitud laevade registreerimine muudetud lihtsamaks. Uue erimaksukorra tingimustele vastavad kaupu või reisijaid vedavad laevad, mille kogumahutavus on vähemalt 500. Eesti lipu alla on oodatud ka süvendajad ja puksiirid, mille töö iseloom kätkeb endas meritsi vedu. Täpsemalt on tingimused lahti kirjutatud veeteede ameti kodulehel kontrollküsimuste vormis ja lisaks on võimalik täpsustavaid küsimusi saata laevanduspaketi meiliaadressile estonianflag@vta.ee.

Veeteede ameti peadirektori kohusetäitja Marek Rauk näeb samuti, et nüüd, kui väga olulised eeldused on loodud, tuleb pingutada, et laevad Eesti registritesse tuleksid. «Peame looma ja järjest arendama mugavamat klienditeenindust nii laevaomanikele kui meremeestele ning kasutama rahvusvahelises konkurentsiolukorras ära Eesti e-riigi eeliseid,» sõnas Rauk.