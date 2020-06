Tallink ostis 8,5 miljoniga DFDS endise kaubalaeva Sailor

Enne lepingu sõlmimist kuulus laev ettevõttele Navirail OÜ, kuid oli veel selle aasta juunikuus prahitud laevandusfirmale DFDS ning opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil. Laev ehitati algselt ettevõttele Neste OY, kuid on viimaste aastakümnete jooksul kuulunud ka ettevõtetele Nordö Link ja Finnlines ning opereeris kuni 2015. aastani Finnsailor nime all.

Sailor on 1987. aastal Poolas Gdanski laevatehases ehitatud ro-pax tüüpi laev, mis on 157 meetrit pikk, 25 meetrit lai ning mille kogumahutavus on 20 921 tonni, teatas Tallink.

Alusel on kokku 60 kajutit ning laev mahutab kokku 23 meeskonnaliiget ja 119 reisijat. Laeval on kokku 1500 liinimeetrit kauba ja sõidukite transpordiks. Aluse kiirus on 19 sõlme.

«Hiljutine kriis näitas meile väga selgelt, et meil tuleb oma laevastikku tugevdada just kaubalaevadega, tagamaks selle, et oleme valmis igale olukorrale tulevikus kiiresti ja veelgi paindlikumalt reageerima ja saame oma tegevuses vastavalt vajadusele suurendada kas reisijate või kaubaveovõimekust,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Pandeemia ajal kasvas järsult nõudlus just kaubaveo järele ja praeguses olukorras tagasime kaubaveo jätkumise peamiselt oma laevastiku reisilaevadega, mida on võimalik kasumlikult opereerida vaid siis, kui laevad veavad nii kaupa kui reisijaid. Peamiselt vaid kauba vedamiseks pole suured reisilaevad majanduslikult mõistlik lahendus ning selliste laevadega tasub kaubavedu ära vaid toetuste abil,» lisas ta.