Tallinki ajutised ristlusreisid osutusid populaarseteks ning reise lisatakse

«Varem välja kuulutatud Turu-Tallinna reisidel on tänase seisuga sõltuvalt kuupäevast kruiisidele piletid ostnud 800 - 1500 reisija ringis ning varem välja kuulutatud Helsingi-Riia reisidel sõltuvalt kuupäevast 1000 – 2000 reisija ringis,» kinnitas kommunikatsioonijuht Katri Link Tallinkist.

«Kuna reisimine kaugematesse sihtkohtadesse on jätkuvalt piiratud ja reisijate huvi reisida sel suvel lähiregioonist kaugemale on väga tagasihoidlik, on väga oluline pakkuda põnevaid ja mugavaid reisisihtkohti kõikidele neile, kes soovivad reisida ohutult ja kodule lähemal,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.