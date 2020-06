Jaekaubanduse müügitulu langes maikuus ühe protsendi võrra

Statistikaameti juhtivanalüütik Jaanika Tiigiste tõi pressiteates välja, et kui aprillis vähenes müügitulu eelmise aasta sama kuuga võrreldes 15 protsenti, siis mais aeglustus müügitulu langus märgatavalt. «Peamine põhjus müügitulu languse aeglustumisel oli see, et inimesed said alates 11. maist taas kaubanduskeskuseid külastada,» lisas Tiigiste.