Tööstustoodang langes mais 18 protsenti

Statistikaameti analüütik Helle Bunder kinnitas, et mais jätkus tööstustoodangu vähenemine samas suurusjärgus aprilliga. «Siiski on positiivne, et langus toiduainete tootmises ja puidu töötlemises, mis on töötleva tööstuse kaks suurema osatähtsusega tegevusala, ei olnud nii märkimisväärne,» lisas ta.