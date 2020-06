Bolt valiti Euroopa 2020. aasta ükssarvikuks

«Selline rahvusvaheline tunnustus annab Eestile maailmas mõjukate tehnoloogiafirmade loomiseks hea koha maine. Bolti ja TransferWise'i edulugu innustab uute ettevõtmistega alustama ja näitab ülejäänud maailmale, et siin on hea paik idufirmaga järgmise sammu astumiseks,» kommenteeris Asutajate Seltsi asepresident Sten Tamkivi.

The Europas Awards on kümneaastase traditsiooniga auhinnaüritus, mille asutas 2009. aastal Techcrunchi ajakirjanik Mike Butcher. Sündmuse eesmärk on tunnustada Euroopa kasvava idufirmamaastiku tõusvaid tähti. Eestist kuulusid finalistide sekka ka Veriff ja Startup Wise Guys.